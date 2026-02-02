Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3095917
Zee OdishaOdisha StateOdisha Govt: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରୁ ମିଳିବ ସେବା

Odisha Govt: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରୁ ମିଳିବ ସେବା

Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:05 PM IST

Trending Photos

Odisha government
Odisha government

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିବାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବୈଷୟିକ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହି ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଫେବୃଆରୀ ୫ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।

ତହସିଲ ଅଫିସ୍‌ରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
  • ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଥମେ ୪୪ଟି ତହସିଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
  • ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୨୭୩ଟି ତହସିଲ ଅଫିସ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ହେବ ଲାଭ?
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜମି କିଣାବିକା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲ ଅଫିସ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରଳ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ ନାମ:

fallback

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Trump-Modi Phone Call
Trump-Modi Phone Call: ଟାରିଫ୍ ଟେନସନ ଭିତରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନ୍
OAS reshuffle
OAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ୧୫ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି
Odisha Govt
Odisha Govt: ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ସରକାର
top 10 news today
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ତତ୍ପରତା: ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା