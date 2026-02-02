Odisha Govt: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରୁ ମିଳିବ ସେବା

Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିବାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବୈଷୟିକ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହି ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଫେବୃଆରୀ ୫ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।
ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ହେବ ଲାଭ?
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜମି କିଣାବିକା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରଳ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
୫୭ଟି ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍ ନାମ: