Odisha News: ପ୍ରକଳ୍ପ 'ସହଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ୫୮ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା

(ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ’ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍ସି) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟି) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ବିବାହ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ପାଳନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି, ଯାହା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିବାହ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୫୮ଟି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୩୭ଟି ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ଏବଂ ୨୧ଟି ପରିବାରକୁ ଝିଅ ବିବାହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାରର ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମେ ସେବା କରୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଜବୁତ କରୁଛୁ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମିଳିଥିବା ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିବାହ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରେମଲତା ହରିଜନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ ମୋ ବିବାହର ଠିକ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟି, ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହିତାଧିକାରୀ ଦାସରୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଛୋଟ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିପାରେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଆମ ପରିବାରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆମ ଜୀବନର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ।