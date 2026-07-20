Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପ୍ରକଳ୍ପ 'ସହଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ୫୮ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା

(ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗ’ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍‌ସି) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍‌ଟି) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:23 PM IST
Odisha News: ପ୍ରକଳ୍ପ 'ସହଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ୫୮ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା
Image Credit: ପ୍ରକଳ୍ପ &#039;ସହଯୋଗ&#039; ମାଧ୍ୟମରେ ୫୮ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
hisar news1 hr ago
2
hisar news2 hrs ago
3
First Dengue Vaccine2 hrs ago
4
Tripura DGP8:43 AM IST
5
Odia News7:53 AM IST