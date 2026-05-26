Odisha News: ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା

Odisha News: ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳବାର! ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଥାନା ଗୌଡ଼ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁର (ଏମ୍. ରାମପୁର) ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମଦନପୁର ରାମପୁରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚସି)କୁ ପଠାଇବାରେ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ।
ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।