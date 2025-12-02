Odisha Assembly Session: ହାତୀ ସହ ଲଢି ୬୪୬ ମୃତ

Advertisement
Dec 02, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ୬୪୬ ମଣିଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ମଣିଷଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫୧ଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜଳୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 

ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଚାଷଜମି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ଲଢେଇରେ ଏହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁରେ ହାତୀଙ୍କୁ କିପରି ଘଉଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ହାତୀ, ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଚାରଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି, ଜଳାଶୟ ଖନନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରଣ ଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୧ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସମୂଦାୟ ୩୦ଟି ଜଳାଶୟ ଖନନ ପାଇଁ ୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 

ଅପରପକ୍ଷେ କେବଳ ହାତୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୬୦୯ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏହିପରି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୧୩୯୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଭାବେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ୬୧ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 

