ବର୍ଷକରେ ୭୭ ମାଓବାଦୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି: ଡିଜିପି

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3157894
୨୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍‌ ବେଳେ ନିପାତ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

Anti Maoist Operation: ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଓସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ବର୍ଷକ ଭିତରେ ୭୭ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଫୁଲବାଣୀରେ ମାଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି DGP ଖୁରାନିଆ ।

ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍‌ ବେଳେ ନିପାତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରେ ୧୭ ଜଣ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆପଡ଼ା-ଗରିଆବନ୍ଧ ସୀମାନ୍ତ ଅପରେସନ୍‌ରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍‌କୁ ଖସି ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍‌ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାତଗଣତି କିଛି ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅପିଲ୍‌ କରୁଛି । ନଚେତ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ । SOG, DVF, SIW, CRPF, BSFଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
 
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

