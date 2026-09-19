Accident News: ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ; ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Accident News: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଗର ମାଲୱା ଜିଲ୍ଲାର ନଲଖେଡ଼ାରେ ମା’ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ କାର ବର୍ଷାଜଳରେ ଫୁଲିଥିବା ନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବାରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପରିବାରର ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି।
ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ, ୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୩ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ନଲଖେଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା’ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ରୋତ ବଢ଼ିଯିବାରୁ କାରଟି ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବର୍ଷାଜଳ ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କାରଟି ନାଳ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଫସି ଭାସିଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରେ ନାଳରୁ କାରଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି
ମୃତକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଗର ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ବର୍ଷା ପରେ ନାଳରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।