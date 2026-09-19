Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ; ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ, ୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୩ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ନଲଖେଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା’ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ରୋତ ବଢ଼ିଯିବାରୁ କାରଟି ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:24 PM IST
Accident News: ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ; ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା
2
3
4
5