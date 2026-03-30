Crime News: ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି , ଚୋରି ବେଳର CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..

Crime News: କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଲାଇଫ ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି , ଚୋରି ବେଳର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ।
Crime News: କେନ୍ଦୁଝର ମହାବୀର ଛକ ସ୍ଥିତ ଲାଇଫ ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରର ତଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପାଶି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କୁ ଠିକ୍ ରାତି ୧ ଟା ୫୩ ମିନଟ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଟୋପି ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଲାଇଫ ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି , ଚୋରି ବେଳର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ #odishan pic.twitter.com/JlPnF8KbY0
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) March 30, 2026
ଏହା ପରେ ୨ ଟା ୨୯ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସିଧା କ୍ୟାସ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ଓ କୌଣସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରକୁ ଅତି ସହଜରେ ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କାଢ଼ି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ରଖୁଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖୁଛି ଓ ଶେଷରେ ପୁଣି କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଡ୍ର ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇ କେବଳ ଟଙ୍କା ଭର୍ତି ବ୍ୟାଗ ଟି ଓ ସେ ଆସିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ଛୁ ମାରୁଚି। ଆଜି ସକାଳେ ଲାଇଫ ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ର ମାଲିକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।