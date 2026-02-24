ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ: ୫ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୮୦୯ ଜୀବନ, ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର

human-animal conflict: ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ୮୦୯ ଜଣ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ୮୦୯ ଜଣ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ହିଂସାରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଏକ ନଜର:
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୀବନ ହାନି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଛି:
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର 'ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗଜ ରକ୍ଷା' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ନହୁଅନ୍ତି । ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ 'ଗଜ ସାଥୀ' ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାବାଦ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର କାନ୍ଥ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 'ସହଅବସ୍ଥାନ' । ଅର୍ଥାତ ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ।