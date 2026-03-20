Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର, ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ବେପାରୀ

Odisha News: ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ବେପାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୮୧ ଗ୍ରାମର ହେରୋଇନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେରୋଇନ ବ୍ୟବସାୟ ବଢି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଦରଡ ଗ୍ରାମରେ ଚଢାଉ କରି ୨୬ ଗ୍ରାମର ହେରୋଇନ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:41 AM IST

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଆମ୍ବଦରଡ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦମିନ ଦାସ। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବଦରଡ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହେରୋଇନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ଟିମ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୬ ଗ୍ରାମର ହେରୋଇନ ସହ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। 

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ପଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ର ଆଉ ଏକ ଟିମ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚଢାଉ କରି ୫୫ ଗ୍ରାମର ହେରୋଇନ, ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଇଗ୍ନାଇଟର ମଟରସାଇକେଲ (OD-05-K-5611), ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ହେରୋଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଖେରସପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଦୟାନିଧି ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଦାସ(୪୭)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ହଠାତ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଉକ୍ତ ହେରୋଇନ କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ସଦଳବଳେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। 

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ୧୪ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢାଉ ରେ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥାର ଏ ଏସ୍ ଆଇ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, କନଷ୍ଟେବଳ ସବିତା ନାୟକ, ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ, ସୁକାନ୍ତ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ର କନଷ୍ଟେବଳ ଜୟଦେବ ପାତ୍ର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେଠୀ, ଅନୁରାଗ ସୂର୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁଠୁ ହରୋଇନ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜେରା କରିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅନୀତା ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

