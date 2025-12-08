Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3033502
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଜେଲ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ କଏଦୀ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଜେଲ ଖାଲି ପଡିଛି। ଜେଲ ଗୁଡିକର ଯେତିକି କଏଦୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାହାର ମାତ୍ର ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ପୁରଣ ହୋଇଛି।  ରାଜ୍ୟର ଅପରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:48 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଜେଲ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ କଏଦୀ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଜେଲ ଖାଲି ପଡିଛି। ଜେଲ ଗୁଡିକର ଯେତିକି କଏଦୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାହାର ମାତ୍ର ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ପୁରଣ ହୋଇଛି। 

ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୬ଟି ଜେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି ୨୪୧୮୯। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ୮୬ଟି ଜେଲରେ ମାତ୍ର ୪୦୪୮ ଜଣ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି ୮୪ ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ପଡିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ପରିଚିତ। ଏହି ଜେଲରେ ସମୁଦାୟ ୯୯୧ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜେଲରେ ମାତ୍ର ୧୨୮ ଜଣ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଜେଲ ହେଉଛି କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ। ଏହି ଜେଲରେ ୧୧୬୬ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏବେ ସମୁଦାୟ ୨୫୯ ଜଣ କଏଦୀ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲରେ ୫୦୦ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଠାରେ ୨୧୧ ଜଣ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ସବଜେଲରେ ଏବେ କୌଣସି କଏଦୀ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୋଟ ୭୬ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ସବଜେଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୨୦୬। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା ସବଜେଲ ମାତ୍ର ୨ ଜଣ କଏଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରର କୁଜଙ୍ଗ ଉପକାରାଗାର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଉପକାରାଗାରରେ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୮୬ଟି ଜେଲ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଟି ଜେଲରେ ୧୦ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଦେଢ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୨୦ ପୁଲିସ ଅଧିକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
Vande Mataram
PM Modi: ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ...
Odisha news
Odisha News: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
today Gold price
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି,ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଭରିପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା
Ind vs SA
IND vs SA T20 Series: ବାରବାଟୀରେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ !