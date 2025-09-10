Odisha News: ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ବାହାରିଲା ୯ ଇଞ୍ଚର ଦାନ୍ତକାଠି
Written By  Narmada Behera|Reported By: PREMANANDA PUJARI|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:50 AM IST

(ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ): ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌କେସିଜି ଇଏନ୍‌ଟି ବିଭାଗର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏନ୍‌ଟି ବିଭାଗରେ ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ୯ ଇଞ୍ଚର ଏକ ଦାନ୍ତକାଠି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧଜଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଠିଟିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍‌କେଜସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। 

ଏସୋଫାଗୋସ୍କୋପ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ଦାନ୍ତ କାଠିଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥ‌ିବା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ ଡା. ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ୮୦ ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ କାମରାଜୁ ନାୟକ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦାନ୍ତକାଠିଟିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସହ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ବେ ଦାନ୍ତକାଠି ଟି ବାହାରିନଥଲା। 

ଶେଷରେ ସୋମ‌ବାର ଦିନ ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇଏନ୍‌ଟି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର କାମରାଜୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଶେଷରେ ଏସୋଫାଗୋସ୍କୋପ ପଦ୍ଧତିରେ କାମରାଜୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ବାହର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ରେ ଇଏନ୍‌ଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡା. ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡା ସରିତା ଦାଶ, ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡା ବିପିନ ମଲ୍ଲିକ, ଡା. ଅନୁପ ହରିଚନ୍ଦନ, ଡା ପ୍ରବୀର କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ, ଡା. ସ୍ବାତୀ ଓ ଡା ସରିତା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।

 

 

