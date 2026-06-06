Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ

Ferozpur Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ। ପିକଅପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:22 AM IST
Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ
road accident13 min ago
2
CJP protest24 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago