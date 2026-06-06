Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ

Ferozpur Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ। ପିକଅପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଶବଦାହ ପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୨୮ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ରେ ଜଲାଲାବାଦରୁ ଅମୃତସରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଜାଙ୍ଗାୱାଲା ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ହୁସେନଶାହ ୱାଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ, ପିକଅପ୍-ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିରୋଜପୁର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ ଏସଏସପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଫରିଦକୋଟର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଫିରୋଜପୁର-ଫାଜିଲକା ରାସ୍ତାର ଜାଙ୍ଗାୱାଲା ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।