ସୋନପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାର ପଣ୍ଡ: ୯୦୦୦ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ

Zee OdishaOdisha Stateସୋନପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶା କାରବାର ପଣ୍ଡ: ୯୦୦୦ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ

Sonepur Police: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର ବୋତଲ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:45 PM IST

୯୦୦୦ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ
ସୋନପୁର: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର ବୋତଲ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଫିଲ୍ମି ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ରାମପୁର ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସଜାଗ ହୋଇ ସହଜବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଛକି ରହିଥିଲା। ଏକ ପିକ୍‌ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ କାର୍‌କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନଅଟକି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପୋଲିସ ପିଛା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାବୁ କରିଥିଲା।

ଜଣେ ଗିରଫ୍, ୩ ଫେରାର
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସେଥିରୁ ୯୦୦୦ ବୋତଲ ନିଶାଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ବାହାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସତଲମା ଗାଁର ଗୁଲଶନ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି।

ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୯୦୦୦ ବୋତଲ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।"

ତଦନ୍ତ ଜାରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

