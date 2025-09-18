Odisha News: ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ପରେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶାର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ୨୧ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ (F&B) ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୯୩% ନିଯୁକ୍ତିହାର ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSDA) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ଥାନୀୟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:05 AM IST

Odisha News:ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶାର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ୨୧ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ (F&B) ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୯୩% ନିଯୁକ୍ତିହାର ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSDA) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା ଦେବା ସହ, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ସଠିକ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିହାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଆମର ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।"

ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦକ୍ଷତା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରି, ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ, ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSDA) ଏବଂ NABARD (ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (NABARD) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଏକ ଦ୍ୱି-ମୁଖୀ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଲିମ ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ୭୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ବେଦାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (SDG), ବିଶେଷକରି SDG ୧ - "ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାହିଁ" ଏବଂ SDG ୮ - "ସୌଜନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି" ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ।

