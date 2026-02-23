ଓଡ଼ିଶାରେ ୯୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

Odisha government jobs: ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୯୪,୪୮୫ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୯୪,୪୮୫ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଅଁରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି।
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ
୨୦୨୪ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୫,୦୦୦ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୨ରୁ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୯,୫୦୫ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଓ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ସଦୃଶ।