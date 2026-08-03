Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ବନ୍ୟାରେ ୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି

Odisha Flood:ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୯୬ ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ,ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 03, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:22 PM IST
Odisha Flood: ବନ୍ୟାରେ ୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ,ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ
2
3
4
5