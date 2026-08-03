Odisha Flood: ବନ୍ୟାରେ ୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି

Odisha Flood:ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୯୬ ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ,ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ,ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର, କେଉଁଝର, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଭଳି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏ-ହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC)ଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ORS, ସାପ ବିରୋଧୀ ବିଷ (ASV) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ୧୯୫ ଟି ଡାଇରିଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧,୩୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୪୮୧ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୩୨ ଟି ସଫଳ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମା'କିମ୍ବା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।