Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3233760
Zee OdishaOdisha StateCrime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼

Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼

Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ। ଖବରପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବାଇକ ରେ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୁତ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ବମ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: May 31, 2026, 09:21 AM IST

Trending Photos

Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼

Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ। ଖବରପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବାଇକ ରେ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୁତ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ବମ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଘରେ ନ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଏକ ବାଇକ ରେ କିଛି ଯୁବକ ଆସି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ମଦ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଘର ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 

ବୋମା ମାଡ କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଗ୍ରିଲ ନିକଟରେ ପଡି ଯୋର୍ ରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଘର ଗ୍ରିଲ ବାହାରେ ପଡି ଭାଙ୍ଗି ପଡି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଘର ଭିତରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଟି କରିବା ସହିତ ବାହାରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ରେ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଶୁଭେଛୁ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗି ରହିଛି। 

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପଡି଼ ରହିଥିବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ବୋତଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋରଦାର କରିବା ସହିତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବୁତ ମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡି଼ଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାଁନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବୁତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପାରିଷଦ ଶଙ୍କର ରାଉତ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

road accident
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ୫୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ୮ ଜୀବନ...
Odisha news
Crime News: ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଛୁଟି ଦିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଇପିଏଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ତ ଫାଇନାଲ୍
Gt Vs Rcb Ipl Final Match 2026
Gt Vs Rcb Ipl Final Match 2026: ସୁପର ସଣ୍ତେରେ ହେବ ସୁପର ଫାଇଟ୍,ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହ