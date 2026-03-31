Odisha News: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋ-ରକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:17 AM IST

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋରକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଣପଣା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ କିଛି ଗୋସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯୁବକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପିଛା କରିଥିଲେ । 

ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା କସବା ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳସୁଁଆ ଗ୍ରାମର କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା ଓ ଲମ୍ବୋଧର ମହାପାତ୍ର ଏକ ବାଇକରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ । ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ପଣପଣା ନିକଟରେ ବାଇକରେ ଥିବା ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଥିଲେ। ସେଠାରେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କଟକ ମେଡିକାଲ ଗୁରୁତର ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। 

Prabhudatta Moharana

