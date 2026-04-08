Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3171070
Odisha News: ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ସାଉଥଗେଟ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ଗଳିତ ମୃତଦେହ ରୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମହିଳା ଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:46 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ନାରାୟଣ ବେହେରା-: ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ସାଉଥଗେଟ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ଗଳିତ ମୃତଦେହ ରୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମହିଳା ଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କିଏ ଓ କାହାର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। 

କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଗଳିତ ମୃତଦେହ କେତେ ଦିନର ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ଗଳିତ ଶବ ର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଜାନକୀ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଯାହା ଏହି ଗଳିତ ଶବ ଟି ଜଣେ ମହିଳା ଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି l

ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଓ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ? ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କଣ? ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ଥାନା ଅଧିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha Government Job
Odisha Government Job: ୧୩୬୩ ଜୁନିଅର ରେଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପଦବୀରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି
Odisha news
Odisha News: ତାମିଲନାଡୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ୬
Aadhaar Card Virtual ID
Aadhaar Card Virtual ID:ଏଣିକି ଆଧାରକାର୍ଡକୁ ନେଇ ହେବନାହିଁ ଠକେଇ, ପ୍ରକୃତ ଆଧାର ନମ୍ବର ବଦଳରେ
Odisha news
Odisha News: ମେ ୫ରୁ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା