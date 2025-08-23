Puri News: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବେହରଣ ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୫ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ଭକ୍ତ

Puri News: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ବେହରଣ ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଜନୈକ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନୋଜ ସିଂ। ଉପରକୁ ଚଢିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁ କରି ତଳକୁ ଆଣିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଜନୈକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଁଳାବେଡା ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ।
ପୁରୀ ଏସପି କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ରୋକିବାକୁ ଏକାଦଶୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଭକ୍ତ ଚଢିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୁରୀ ଏସପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଚଢିବା ସହଜ ହେବ ସେହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଗିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ।ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ,ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଟିଏ ଚାହିଁଲେ ଚଢ଼ି ଯାଇ ପାରିବ,ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ କଡା ନଜର । ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ହେବ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ।
ରହିବ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ । କଣ କଣ କରିବାକୁ ବାରଣ ସେନେଇ ସାଇନେଜ ରେ ରହିବ ସୂଚନା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବାପରେ ଡ୍ରୋନ,ଚଷମା ଓ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ନେବା ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କାହାରିକୁ ସେଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୀମିନାଲ ଲ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି।