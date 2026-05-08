Odisha News: ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି କୃଷ୍ଣର ଜୀବନ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର

ଜଗତସିଂହପୁର: ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି କୃଷ୍ଣର ଜୀବନ। ପିଲାବେଳୁ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ବାପା ମାଆ କୃଷ୍ଣର ଗୋଡ଼କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆସିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଶିକୁଳି ଖୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶବର୍ଷ ହେବ ଏହିଭଳି ଶିକୁଳିରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ବାମଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାରହାକଣା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ପାଣି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାଣିଙ୍କ ଦୁଇଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ହସଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସୁରେଶ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲ। ହଠାତ ବେଢ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ସଦୃଶ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା, ସୁନା ଥିଲା ତାହା ବିକ୍ରିକରି ପୁଅକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଟଙ୍କା ଦରକାର।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇଓଳି ପେଟକୁ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଉଥିଲା ସୁରେଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଶେଷରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପୁଅ କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିକୁ ଦଶବର୍ଷ ହେବ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ବାପା ମାଆ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କାମକୁ। କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅକୁ ଶିକୁଳିରୁ ଖୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘର ସାଥି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ତିନିପିଲା ଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ।
ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ''ସମୟ ସାଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ'') ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପରିବାରକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସହିତ କଥାହୋଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିବାର ର ତିନିପିଲାଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଘର ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ରଶ୍ମିତା ନାୟକ। ଦଶବର୍ଷ ହେବ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ଓ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହି ଶିକୁଳିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର।