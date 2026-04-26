Odisha News: ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ, ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର!

ପାରାଦୀପ: ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜିବି, କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିନେଇଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଭୁତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଚୌମୁହାଣୀ ମହାନଦୀ ରେ। ରାତିରୁ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ତାଙ୍କର ନାତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମହାନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ରାତି ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ଜେଜେନାତି ଉଭୟ ଜାଲ ଟାଣୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଜେଜେ ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜେଜେଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, ଶେଷରେ ନାତି ରାଜେଶ ପାଟିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ସକାଳ ଠାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ତେବେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ହାଲିଆ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ପଙ୍କ ରେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉ କିମ୍ବା ହାଲିଆ କାରଣରୁ ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବା ଫଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡାଇ କହିଛନ୍ତି। ଜୁଆର କାରଣରୁ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ ସମୟରେ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଯିବି ଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ।