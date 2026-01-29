Odisha News: ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଭଷାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ

Odisha News: ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଭଷାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କ ବେକକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ କିଛି ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Odisha News: ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଭଷାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କ ବେକକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ କିଛି ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଷିପୁରା ଥାନା ଖାଲପାଳ ଗାଁର ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା ନିଜ କାର ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୈତାରୀ ଥାନା କଇଥଟିକିରି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ALSO READ: Laxmi Narayana Rajyog 2026: ଫେବୃଆରୀରେ ପଡୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ସହ...
କାରର କା-ଚ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ-କିଛି ଲୋକ ବାହାରି କି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ ରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଶଦୁରାପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୩ ଦିନ ତଳେ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଭଷାଣି କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା।