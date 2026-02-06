Advertisement
Odisha News: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ; ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ; ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଲକଥାନା ଅଧୀନ ଭୁତମୁଣ୍ଡାଇ ପଂଚାୟତ ଫୁଲ ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ବାଳ ଙ୍କ ପୁଅ କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ ବୟସ (35) ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:33 PM IST

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଲକଥାନା ଅଧୀନ ଭୁତମୁଣ୍ଡାଇ ପଂଚାୟତ ଫୁଲ ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ବାଳ ଙ୍କ ପୁଅ କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ ବୟସ (35) ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ କରୁଣାକର କୁ କିଏ ମାରି ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି କି ? ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଲକଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Narmada Behera

