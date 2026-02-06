Odisha News: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ; ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଲକଥାନା ଅଧୀନ ଭୁତମୁଣ୍ଡାଇ ପଂଚାୟତ ଫୁଲ ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ବାଳ ଙ୍କ ପୁଅ କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ ବୟସ (35) ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
