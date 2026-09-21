Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chief Secretary Anu Garg: ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ! ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା....

Chief Secretary Anu Garg:ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡି଼ବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୩ ଓ ୨୪ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏନେଇ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:32 PM IST
Chief Secretary Anu Garg: ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ! ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL 2027: IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ CSK କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ହେଡ କୋଚ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବୋଲର...
2
3
4
5