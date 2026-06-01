Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3234596
Zee OdishaOdisha StateCrime News: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାସ ରୁମରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ

Crime News: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାସ ରୁମରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ

Crime News: ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସ ମିଟ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୁର୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ୱାସ ରୁମରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରେସମିଟ କରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:08 AM IST

Trending Photos

Crime News: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାସ ରୁମରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ

Crime News: ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସ ମିଟ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୁର୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ୱାସ ରୁମରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରେସମିଟ କରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନୈକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଅଧେଖାକୁ ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜିଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ।

 

 ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ସହ ଏକ ମୋବାଇଲ,ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ଓ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଜବତ କରିଛି। ୟୁଟୁବରୁ ଦେଖି ଅନ ଲାଇନରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ମଗାଇବା ସହ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମହିଳା ୱାସ ରୁମ ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ କୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରି ପୁନର୍ବାର ନେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଧରା ପଡିବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପାର୍ଥନା କରିଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Crime News: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାସ ରୁମରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
singer Suman Kalyanpur
Veteran singer Death: ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା...
IPL Final match
IPL 2026 Final: ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
top 10 news today
Top 10 News: ମନ କି ବାତରେ ବେଲ ପଣା ପ୍ରଶଂସା, ୨ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର