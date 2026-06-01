Crime News: ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାସ ରୁମରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯୁବକ

Crime News: ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସ ମିଟ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୁର୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ୱାସ ରୁମରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରେସମିଟ କରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନୈକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଅଧେଖାକୁ ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜିଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ସହ ଏକ ମୋବାଇଲ,ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ଓ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଜବତ କରିଛି। ୟୁଟୁବରୁ ଦେଖି ଅନ ଲାଇନରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ମଗାଇବା ସହ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମହିଳା ୱାସ ରୁମ ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ କୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରି ପୁନର୍ବାର ନେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଧରା ପଡିବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପାର୍ଥନା କରିଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି।