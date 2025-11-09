Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2995392
Zee OdishaOdisha State

ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚର ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପାଳନ କଲା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରବିବାର

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:43 PM IST

Trending Photos

ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚର ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପାଳନ କଲା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରବିବାର

Baliyatra 2025: ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତାରକା ସାମିଲ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ ମନୋଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା।

ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ସୁବାଷ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମଙ୍କ ଏକ ଆତ୍ମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ ନିଜ କଳା ଦ୍ଵାରା । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରବିବାର ରାତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ଅବୟବ ବଳୟ ଯାହା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଇଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅବିରତ ତାଳି ।

ଏହା ପରେ, ହମସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସଙ୍ଗୀତର ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ଓ ରବିବାରର ବିଶାଳ ସମାବେଶରୁ ସାଉଁଟିଥିଲା ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କରତାଳି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାତ୍ରାରେ ଆଣିଥିଲା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯୁବ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସ୍ୱାଦ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରବିବାର ଭଳି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛୁଟିଦିନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମେଳାର ନିଖୁଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଏହି ଦିନକୁ ଏବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏପରି ଲୋକାରଣ୍ୟ ମଧରେ ଏହିପରି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶରଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ରବିବାରରେ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରତିଭାର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଣିଥିଲା ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଯାତ୍ରା ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜୋନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜୋନ୍‌ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଢୋଲକ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆନାମୋର୍ଫିକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି ଅଭିନବ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଓ ଭିଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ, ସୋମବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲେଜର ଶୋ’ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ର ଶରଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ । ଚମତ୍କାର ଆଲୋକ ଏବଂ ସଂଗୀତ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ କି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ' । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

Also Read- 8th Pay Commission: ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ମିଳିବନି ଏହି ଲାଭ ?

Also Read- Gold Rate: ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ଗୁଜରାଟରୁ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ, ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Political News
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଚାର ପରେ ଫେରିଲେ ନେତା
Baliyatra song
Baliyatra 2025: ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୀତ ଲୋକାର୍ପଣ
Odia News
ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସଚେତନତା ଶିବିର
top 10 news today
Top 10 News: ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭୂକମ୍ପ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ସରିଲା ପ୍ରଚାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର