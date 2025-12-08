Odisha News: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

ତିନିଜଣ ଯୁବ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟିକୁ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ମାଆମାନଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଆବାହକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Odisha News:(ନାରାୟଣ ବେହେରା) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ପାରାଦୀପ ରେ ଏକ ଭଲ ହସପିଟାଲ ଟିଏ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଛୋଟବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲେ କଟକ କିମ୍ବା ଭୂବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ପିପ୍ପଳ ଠାରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୀଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ହସପିଟାଲ ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୀଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟିସ୍କାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫି,ମଡର୍ନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ନୂଆନୂଆ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ତାହା ସହିତ ଆଇ.ସି.ୟୁ. ଜେନେରାଲ ଓ୍ବାର୍ଡ, କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାରାଦୀପ ରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ହସ୍ପିଟାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଶୀଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ.ପି.ଡି ରଖାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ଭୂବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜି.ଜେ.ଏ ଓ୍ବାଇ ଏବଂ ଏ.ବି.ପି.ମ୍ ଯୋଜନା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।