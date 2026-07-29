/Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପଟ ପାଣି କୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିନ ସହରରେ ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ସନ୍ଦେହଜନତ ସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି।ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସହିଦ ନଗର ପୋଲିସରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଘଟଣା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିକଟସ୍ତ, ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କଲୋନି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଏକ ନାବାଳିକା ର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରପେକ୍ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନାବାଳିକାର ନିଖୋଜ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ।