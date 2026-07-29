Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପଟ ପାଣି କୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପଟ ପାଣି କୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିନ ସହରରେ ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ସନ୍ଦେହଜନତ ସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:24 PM IST
Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପଟ ପାଣି କୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
Image Credit: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, କେତୋଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ?ଜାଣନ୍ତୁ
CWG 202643 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
school holiday1 hr ago
4
Anti Paper Leak Amendment Bill2 hrs ago
5
FLOOD SITUATION3 hrs ago