Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129864
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି । ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ, ଏଥିରେ ବମ୍ ର କୌଣସି ସୁରାକ୍ ମିଳି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ । 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି । ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ, ଏଥିରେ ବମ୍ ର କୌଣସି ସୁରାକ୍ ମିଳି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ । 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ବମ୍ ରେ କୋର୍ଟକୁ ଭଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା l ଏହାପରେ ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି କୋର୍ଟ ଭିତର ଓ ବାହାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ, ଏଯାଏ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପଦାର୍ଥ ମିଳି ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ସଭାପତି ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ...
Odisha news
Odisha News: ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ହେଲା ପାରଦୀପ
Gold rate today
Gold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...
Holi 2026 Wishes
Holi 2026 Wishes: ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ.
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ହୋଲିରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ରାଜ୍ୟରେ ଲ