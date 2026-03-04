Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି । ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ, ଏଥିରେ ବମ୍ ର କୌଣସି ସୁରାକ୍ ମିଳି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ ।
Trending Photos
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି । ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ, ଏଥିରେ ବମ୍ ର କୌଣସି ସୁରାକ୍ ମିଳି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ କୁ ବମ୍ ରେ କୋର୍ଟକୁ ଭଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା l ଏହାପରେ ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି କୋର୍ଟ ଭିତର ଓ ବାହାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ, ଏଯାଏ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପଦାର୍ଥ ମିଳି ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସଡିପିଓ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ସଭାପତି ।