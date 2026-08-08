Crime News: ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ଲିଫ୍ଟ ନଦେବାରୁ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ତଣ୍ଟି...

Crime News: ଲିଫ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲେ। ଏ-ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡୁର ଛକ ନିକଟରେ। ରାସ୍ତା ରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଳକ ଜଣକ ଲିଫ୍ଟ ନ ଦେବାକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରହିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ହେଲେ, କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଯୁବକ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ହଠାତ୍ ଛୁରୀରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ,ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍।