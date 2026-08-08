Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime News: ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ଲିଫ୍ଟ ନଦେବାରୁ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ତଣ୍ଟି...

Crime News: ଲିଫ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲେ। ଏ-ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡୁର ଛକ ନିକଟରେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:15 PM IST
Crime News: ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ଲିଫ୍ଟ ନଦେବାରୁ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ତଣ୍ଟି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NHରେ ଆଉ ବୁଲିବେନି ଗୋରୁ-ଗାଈ! ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
2
3
4
5