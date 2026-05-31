Odisha News : ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ଯୁବକ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଉଠାଇ...

Odisha News (ଜଗତସିଂହପୁର) : ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇବା ପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଉଠାଇ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ।ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ମେଲ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । କଟକ ଜିଲା ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱପ୍ନକାନ୍ତ ସାମଲ ଓରଫ ଭିକିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ।
ଭିକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଭିକି ଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ଫୋନରେ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ କଲ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ କଲକୁ ରେକର୍ଡ କରି ବ୍ଲାକ ମେଲିଙ୍ଗ କରୁଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଭିକିକୁ କଟକରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଭିକି ଠାରୁ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବାର ଆଜି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।