Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3137851
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...

Odisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...

Odisha News: ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା। ୬ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୋଡାଇ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିନ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅମାନୁଷିକକାଣ୍ଡ। ୬ବର୍ଷର ଏକ ଅବୋଧ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...

Odisha News: ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା। ୬ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୋଡାଇ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିନ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅମାନୁଷିକକାଣ୍ଡ। ୬ବର୍ଷର ଏକ ଅବୋଧ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। 

 ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳର ଉକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରୀଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ୍ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଘର ବାହାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ତା ସହ କୁକର୍ମ କରିଥିଲା।  ଘରକୁ ଫେରି ପୀଡିତା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। 

ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ଅଡୁଆ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଗୁରୁବାର?

Add Zee News as a Preferred Source

ଖବରପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଏ-ଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗ୍ରାମରେ ପୁରାଇ ନ-ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ
Viral Girl Monalisa Wedding
Viral Girl Monalisa Wedding: ବିବାହ କଲେ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା, ପରିବାର ବିରୋଧରେ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍
Mohan Charan Majhi
Mohan Charan Majhi: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଟକିଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଫେରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁ