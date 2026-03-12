Odisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...

Odisha News: ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା। ୬ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୋଡାଇ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିନ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅମାନୁଷିକକାଣ୍ଡ। ୬ବର୍ଷର ଏକ ଅବୋଧ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳର ଉକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରୀଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ୍ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଘର ବାହାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ତା ସହ କୁକର୍ମ କରିଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ପୀଡିତା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଖବରପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଏ-ଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗ୍ରାମରେ ପୁରାଇ ନ-ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।