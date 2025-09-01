ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀରେ ‘ଆମ ବସ୍’ ଏବଂ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗା’ ଟିକେଟ୍‍

ଏବେ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଲୋଡ୍ କରିଥିବା ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍କୁ ଅପଡେଟ କଲେ ଏହି ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ନିରାପଦ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଗମତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’ ଆପ୍ରେ ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ନୌବିହାର ଏବଂ ଆମ ବସ୍ ସେବା ବୁକିଂ କରି ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ସେବାକୁ ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’ ଆପ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯାତ୍ରୀସେବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ ସେବା ଲାଗି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଲାଗି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ।
ସାତପଡ଼ାଠାରେ ଡଲଫିନ୍ ସଦେଖିବା ବା ଚିଲିକାରେ ନୌବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ଫେରି ନେଇଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାଯାତ୍ରୀ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆଗୁଆ ଡଙ୍ଗା ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଛିପାରିବେ, ତାରିଖ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରେ ଦେୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ QR-କୋଡେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଟିକେଟ୍ ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ବୈଧ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ସେବା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆପଲ୍ ସେବାରେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଅନୁମୋଦନ ପବରେ ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି।