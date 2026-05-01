AAP leader Sanjay Singh: ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ

Zee OdishaOdisha StateAAP leader Sanjay Singh: ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ

ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ।  ଏହା ସହିତ ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋାଗଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ  Xରେ ଲେଖିଥିଲେ, "କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହୃଦୟବିଦାରକ ଭିଡିଓକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 01, 2026, 09:55 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ।  ଏହା ସହିତ ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋାଗଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ  Xରେ ଲେଖିଥିଲେ, “କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହୃଦୟବିଦାରକ ଭିଡିଓକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ବିକାଶର ଦାବି କରୁଥିବା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଶାସନରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ମୋର ଦରମାରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଭାବେ ପଠାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।”

ଏହା ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ AAP ଦଳ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋର ଋଣ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି।”

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଭୟାବହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜରକୁ ଏକ ବୋରୀରେ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିପୋସି ଶାଖାକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଭଉଣୀ କର୍ଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ଖୋଳି ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ସହଜ ଆକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି।

Prabhudatta Moharana

