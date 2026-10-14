/Utkal University: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ABVP-BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସଭାସ୍ଥଳରେ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ‘ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍’ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ABVP ଓ BCJD ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫୋପଡ଼ା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ:
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଖବର ପାଇ ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍:
ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ଡିସିପି ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ‘ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନାରାବାଜି, ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନାରାବାଜି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛକାପଞ୍ଝା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।