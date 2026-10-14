Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Utkal University: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ABVP-BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସଭାସ୍ଥଳରେ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା

Utkal University: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ABVP-BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସଭାସ୍ଥଳରେ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ‘ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍‌’ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ABVP ଓ BCJD ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫୋପଡ଼ା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 14, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 01:05 PM IST
Utkal University: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ABVP-BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସଭାସ୍ଥଳରେ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5