Accident News: ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ୧୦ ଗୁରୁତର

Accident News: ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୧୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୁଣୁପୁର ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଟଲଣା ଘାଟିରେ ପିକଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡକୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିପଡିବାରୁ ୧୦ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ୨୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଶଗଡ଼ା ଗାଁରୁ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ରେଳ ଧାରଣାର କିଛି ଦୂରରୁ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜି.ଆର୍ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରେଲଓ୍ୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାର୍ ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।