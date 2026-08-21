Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ୧୦ ଗୁରୁତର

ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:15 AM IST
Accident News: ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ୧୦ ଗୁରୁତର
Image Credit: ଗୁଣୁପୁର ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଟଲଣା ଘାଟିରେ ପିକଅପ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍–୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ!
2
3
4
5