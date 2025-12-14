Accident News: ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

Advertisement
Accident News:(ନାରାୟଣ ବେହେରା) ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାରାଦୀପ ଲକଥାନା ଅଧିନ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୂର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀ ମୃତ। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଗୋପିଆକୁଦ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଜୟ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଡି଼ଗୁଡିକ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। 

ହେଲେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସ୍କୁଟି ଚାଳକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଜଙ୍ଗ ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଉତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

