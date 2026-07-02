Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦୁଇଟି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

ଇଟାମାଟି ଥାନା ମାମଲା ନଂ. ୯୪/୨୦୨୩ ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:39 PM IST
ଦୁଇଟି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MT Sanmar Herald: ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ଟପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାକୀ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଜାହାଜ
MT Sanmar Herald48 min ago
2
NEET PG 20262 hrs ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
india vs sri lanka Test series2 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago