Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ସାଧାରଣଲୋକେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ପୋଲିସର ପାରିବାପଣିଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଖସାଇଦେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:42 PM IST
ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
Image Credit: ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିପରି ଖସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5