ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଯାଜପୁର: ଅଙ୍ଗାଳ ଗାଁରୁ ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତେବେ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିପରି ଖସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ସାଧାରଣଲୋକେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ପୋଲିସର ପାରିବାପଣିଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଖସାଇଦେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସତରେ ପୋଲିସ୍ ପାଖରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସିଯାଇଥାଏ ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ।
ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଂଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଇନ୍ଦା- ଘଣ୍ଟିଆଳି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଲୁଟେରା । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଇନ୍ଦା ଛକରୁ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ବିଂଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ବଢିବା ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।