ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫେସ୍ବୁକ୍ ଓ ଗୁଗଲ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସୋର୍ସ ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁରୀ: ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏକାଧିକ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ସେୟାର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ।
