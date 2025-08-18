ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ୍‌ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ- ଏସ୍‌ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ୍‌ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର । 

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଏକାଧିକ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ସେୟାର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

