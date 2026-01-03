Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3063046
Zee OdishaOdisha Stateସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:18 PM IST

Trending Photos

ସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରିଲ୍ସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ । କାରଣ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ନେଇ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

ଲୋକସେବା ଭବନ, ରାଜୀବ ଭବନ, ଖାରବେଳ ଭବନ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଅପଲୋଡିଂ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- EPFO Alert: KYC ନକଲେ ଫସିବ ଟଙ୍କା ! ନୂଆ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
top 10 news today
Top 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍', ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
magh month 2026
Magh Month 2026: ମାଘ ମାସରେ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ଯାଏଁ ଏହି ୩ରାଶିର ଉନ୍ନ
Odia News
IAS ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ
Odia News
ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳ, ଚଢ଼ାଉ କଲା ପୋଲିସ୍