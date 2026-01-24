ବାଙ୍କୀ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର

ବାଙ୍କୀ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସଫଳତାର ସହିତ କମଳା ମଣ୍ଡପ ବାଙ୍କୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
କଟକ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ଦିବସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମର୍ପଣ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଙ୍କୀ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସଫଳତାର ସହିତ କମଳା ମଣ୍ଡପ ବାଙ୍କୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଙ୍କୀର ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଓ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ମୟୋପଯୋଗୀ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଶଳ ବିକାଶ, କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ବିକାଶ ଓ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସମର୍ପଣ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଗଦେଇଲେ । ଅତିଥି ଭାବେ ବିନୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥି, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ସମର୍ପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବ୍ୟସ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆଶୀଷ ବିଭୂରେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ । ସମର୍ପଣ ସଭାପତି ଦିବ୍ୟାସ୍ନତା ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଅନୁଭବ ଓ ଆଗାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ସମର୍ପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଯୁବମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାକେଶ, ରଣଦୀପ, ନୟନ, ସନ୍ଦୀପ, ଅଭିଜିତ, ଶୁଭ୍ର ରଞ୍ଜନ, ଅମିତ, ସୁମନ, ପ୍ରମୁଖ ବାଙ୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ଵେଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାଶିଷ ମିଶ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
