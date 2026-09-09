Adani Ports: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଅଦାନୀର ବଡ଼ Entry, ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ

Adani Ports: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଛି ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (APSEZ)। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଦୁଇଟି ଡ୍ରାଏ ବଲ୍କ ବର୍ଥ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଲାମରେ APSEZ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡର୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କ୍ଷମତାରେ ଆଉ ୧୮ ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (MMT) ଯୋଡ଼ିହେବ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, APSEZ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର CQ-I ଓ CQ-II ବର୍ଥର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Letter of Award (LoA) ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୦ ବର୍ଷର କନସେସନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ Public-Private Partnership (PPP) ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
୧୮ MMT ମେକାନାଇଜ୍ଡ ଡ୍ରାଏ ବଲ୍କ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବା ପରେ APSEZର ମୋଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ୍ଷମତା ୬୫୩ MMTରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୭୧ MMT ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧ ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ଥ୍ରୁପୁଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପାରାଦୀପ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମେଜର୍ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଡ୍ରାଏ ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗେଟୱେ। ପାରାଦୀପକୁ ସାମିଲ କରି APSEZର ଦେଶର ୧୧,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ଓ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନେଟୱର୍କ ୧୬ଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ।
କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ, ହଳଦିଆ, ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଗଙ୍ଗାଭରମ୍ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା APSEZର ପ୍ରାୟ ୧୪୦ MMT କ୍ଷମତା ସହ ପାରାଦୀପର ନୂଆ କ୍ଷମତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟର୍ମିନାଲରେ ଡିପ୍-ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବର୍ଥ, ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏବଂ ମେକାନାଇଜ୍ଡ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଠାରେ କୋଇଲା ଓ ଚୂନପଥର ଭଳି ଡ୍ରାଏ ବଲ୍କ କମୋଡିଟି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଉପକୃତ କରିପାରେ।
ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଗୋ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଚାପ କମିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗତି ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଦେଶୀୟ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।