Add Zee Business As A Preferred Source
App

Adani Ports: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଅଦାନୀର ବଡ଼ Entry, ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, APSEZ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର CQ-I ଓ CQ-II ବର୍ଥର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Letter of Award (LoA) ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୦ ବର୍ଷର କନସେସନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ Public-Private Partnership (PPP) ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:17 PM IST
Adani Ports: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଅଦାନୀର ବଡ଼ Entry, ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime News: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ କଳହ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼, ବାପାଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ
2
3
4
5