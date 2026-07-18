Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି

Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି

Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ। ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ବଡ଼ଦାଣ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ...

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:22 AM IST
Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mexico Earthquake:ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ୭.୩ ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା...
Mexico Earthquake41 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
Odia NewsJul 17
4
cricket newsJul 17
5
top 10 news todayJul 17