/Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି

Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ। ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ବଡ଼ଦାଣ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଚକାନୟନ କୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛି ଭକ୍ତ। ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ୍। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିନ ପାରି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ । ସେଇଥି ପାଇଁତ ଲୋକେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ... ଭାବୋ ବିନୋଦିଆ... ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେ ପରିଚୟ... ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପୁଛି ଗଗନ ପବନ...
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର)ଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଉ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ସହ କୋଠ ସୁଆସିଆଁ ସେବକ ମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ଚାର ବାନ୍ଧିବେ। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ ।ସେପଟେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଶରଧାବାଲିରେ ପୋଲିସ,ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ।