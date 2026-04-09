Odisha Vigilance:ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ,୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

Zee OdishaOdisha StateOdisha Vigilance:ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ,୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ବୁଧବାର ଦିନ ରେଡ୍ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ କାଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଫିଟାଇଥିଲା। ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଆବାସିକ ୩ ମହଲା କୋଠା,ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଯାଜପୁର ବଡଚଣାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଉଳା ସାହିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ରାଜେଶଙ୍କ ଘରୁ ୧ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ସହ ମାଳମାଳ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଜବତ୍ ହୋଇଛି। ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ  ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Narmada Behera

