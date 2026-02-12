Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର

୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ବେ ୩୦ ହଜାରର ରସିଦ୍ କାଟିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଆଉ ୩ଜଣ RIଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କବିରାଜ ସେଠୀ । ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଇ ୩୦ ହଜାରର ରସିଦ୍ କାଟି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ୪୦ ହଜାର ଫାଇନ୍ କାଟିଥିଲେ । ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ବେ ୩୦ ହଜାରର ରସିଦ୍ କାଟିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଆଉ ୩ଜଣ RIଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଅଧିକ ଜେରା ପାଇଁ ଗୋବରା, ପାଇଲିପଡ଼ା ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା RIଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ୦୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ରେକର୍ଡରେ ନ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମାଲିକ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତଥାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଟିକସ/ସେସ୍ ଦେୟ ଭାବରେ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କପିରେ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବିଭ୍ରାଟ କାରଣରୁ ଚାଲାଣର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାପ୍ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ମାମଲା ନଂ. ୦୧ ତାରିଖ ୧୧.୨.୨୦୨୬ ଯୁ/ଏସ୍. ୭ ପି.ସି. (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।
