ସାତପୁରା ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍‌ଡୋଜର, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର

Nov 17, 2025, 06:00 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ଧନିପୁର ନିକଟ ସାତପୁରା ବସ୍ତି ଏବଂ ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ । ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏଥିସହ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍‌କୁ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ବଡ଼ଧରଣର ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ରେଡ୍ ସମୟରେ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଘର ସାରା ହାତହତିଆର ଓ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛନ୍ତି। ୧୦ ବଖରା ଘର କରି ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଆସୁଛି ଜାଣି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆଡିସିନାଲ୍ ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଖି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଯାଞ୍ଚ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଳକିଙ୍ଗ କରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଦୁହୁରିଆ, ଗରାପୁର, ରାଜକନିକା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜନଗରରେ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ ।

