ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରରୁ ଅତିକ୍ରମଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା। ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଏହି ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବେଆଇନ ଦଖଲ ହଟାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ରାସ୍ତା ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଂଯୋଗ ପଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଠେଲାଗାଡ଼ି, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅତିକ୍ରମଣ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।