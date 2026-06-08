Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରରୁ ହଟିଲା ବେଆଇନ ଦଖଲ

ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଏହି ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବେଆଇନ ଦଖଲ ହଟାଯାଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:17 PM IST
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରରୁ ହଟିଲା ବେଆଇନ ଦଖଲ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରରୁ ହଟିଲା ବେଆଇନ ଦଖଲ
Odia News3 min ago
2
top 10 news today32 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Delivery boy1 hr ago
5
BJP MLA1 hr ago