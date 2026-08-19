Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପ୍ରଶାସନ

କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପ୍ରଶାସନ

୩ଟି ୟୁନିଟ୍‌ରେ ୨୫ ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ନିକଟ ପାଟଣାଦେଈ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:04 PM IST
କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପ୍ରଶାସନ
Image Credit: ୪ ଦିନ ପରେ କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5