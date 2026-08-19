/କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପ୍ରଶାସନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ୩ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ । ୪ ଦିନ ପରେ କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ଟି ୟୁନିଟ୍ରେ ୨୫ ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ନିକଟ ପାଟଣାଦେଈ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିବା କାରଣରୁ ଫସି ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଖରସ୍ତ୍ରୋତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ୟାପାଣି ମାଡି ଆସିବାରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
Also Read- ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ